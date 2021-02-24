Floyd’la aynı kaderi paylaştı… ABD’de eski asker polis şiddeti kurbanı

Corona virüsünün en şiddetli şekilde etkisini gösterdiği ABD’de geçtiğimiz yıl yaşanan polis şiddeti dünyanın gündemine oturmuştu. Siyahi ABD vatandaşı George Floyd, 25 Mayıs’ta Derek Chauvin ve beraberindeki üç polisin şiddetine kurban gitmişti.

Chauvin’in diziyle boynuna baskı yaptığı ve Floyd’un ‘nefes alamıyorum’ dediği anlar uluslararası medyada bomba etkisi yaratmıştı.

ABD’de Floyd’un hayatını kaybetmesine yol açan benzer bir muamele California eyaletinin kuzeyindeki Antioch bölgesinde yaşandı. Eski bir ordu mensubu olan 30 yaşındaki Angelo Quinto, polisin beş dakika boyunca diziyle boynuna baskı yapması sonucu hayatını kaybetti.

Los Angeles Times’ın aktardığına göre söz konusu olay 23 Aralık’ta yaşandı. Mental sorunları olan Quinto’nun ailesi, genç adamı kontrol edemeyince polisi aradı. Polis gelene kadar oğluna sarılan ve sakinleştirmeye çalışan Cassandra Quinto-Collins, ekipler geldikten sonra oğlunu bıraktı.

‘BENİ ÖLDÜRMEYİN’



Polis ekipleri Quinto’yu yere yatırırken, polislerden biri diziyle Quinto’nun boynuna baskı uyguladı. 5 dakika süren bu eylemin ardında anne Cassandra telefonuyla yaşananlar kayıt altına aldı. Söz konusu görüntülerde Quinto’nun bilincini kaybetmiş şekilde yerde yattığı ve ardından polislerin kendisini dışarı alarak ilk yardımda bulunduğu görülüyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Quinto, üç gün sonra hayatını kaybetti.

Yaşadıklarını gazeteye anlatan Cassandra Quinto-Collins, “Onu yere yatırdıklarında beni öldürmeyin, lütfen beni öldürmeyin diyordu. Ellerini bağladılar ve daha sonra bir polis diziyle boynuna baskı yaptı. Tüm bunlar olurken ben de odadayım. Polise güvendim çünkü ne yaptıklarını bildiklerini sandım. Ancak o görüntü olarak da pasif ve zararsızdı. Bir tehdit oluşturmuyordu bunu yapmalarına gerek yoktu” dedi.

‘HUKUKSAL OLAMAZ’



Aile, Antioch Polis Departmanı’na soruşturma talebi açarken, departmanın 45 gün içinde açıklama yapması gerekiyor. Bu sürenin ardından aile federal mahkemeye başvurarak dava açacak. Quintos ailesinin avukatı John Burris, “Buna George Floyd’a uygulanan teknik diyebilirim. Hayatı elinden böyle alındı. Bu hukuksal bir teknik olamaz” ifadelerini kullandı.

Filipinler’de dünyaya gelen Quinto, 2019’da görevli olduğu ABD Donanması’ndan gıda alerjisi nedeniyle zorunlu olarak ayrıldı. Hayatı boyunca depresyonla mücadele ettiği belirtilen Quinto’nun şikayetleri, donanmadan ayrıldıktan sonra daha da arttı. Quinto, paranoya ve anksiyeteyle mücadele ediyordu.

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