Fransa’da son 24 saatte 404 can kaybı

Fransa'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 736 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 914 bin 725'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 404 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 70 bin 686'ya yükseldi.

Ülke genelinde bin 461'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 991 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Öte yandan, Fransa'da bugün itibarıyla 700 aşı merkezi hizmete girdi. İHA

İlginizi Çekebilir Fransa'nın hedefi Şubat sonunda 2.4 milyon aşı