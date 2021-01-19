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Fransa’da son 24 saatte 404 can kaybı

Fransa’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 404 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 70 bin 686’ya ulaştı.

Güncellenme: 00:08, 19/01/2021
Haberler Dünya
Fransa’da son 24 saatte 404 can kaybı

Fransa'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 736 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 914 bin 725'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 404 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 70 bin 686'ya yükseldi.

Ülke genelinde bin 461'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 991 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Öte yandan, Fransa'da bugün itibarıyla 700 aşı merkezi hizmete girdi. İHA

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