Hong Kong’da hükümet karşıtı protestolara katılan muhalifler suçlu bulundu

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde mahkeme, muhalif medya patronu Jimmy Lai, Demokratik Parti Kurucu Başkanı 82 yaşındaki Martin Lee, eski milletvekillerinden Lee Cheuk-yan, Margaret Ng, Cyd Ho Sau-lan, Albert Ho Chun-yan ve Leung Kwok-hung’un yargılandığı davada kararını açıkladı.

7 muhalif isim, Ağustos 2019’da düzenlenen geniş çaplı hükümet karşıtı protestoları organize etmekten ve protestolara katılmaktan suçlu bulundu. 7 muhalifin alacağı cezaya yönelik karar açıklanmadan önce 16 Nisan’da çıkarılacakları mahkemede avukatlarının dinleneceği belirtildi.

‘YİNE DE YÜRÜYECEĞİZ’



Mahkeme öncesi konuşan eski milletvekili Lee Cheuk-yan, “Gelecekte ne olursa olsun yine de yürüyeceğiz. Mücadelemizde Hong Kong halkına, kardeşlerimize inanıyoruz ve Hong Kong halkı ısrarcıysa zafer bizimdir” diye konuştu. Mahkeme dışında toplanan bir grup protestocu da siyasi zulmü kınadıklarını belirten ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Ağustos 2019’da protestocular, suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısına karşı yürüyüşler gerçekleştirmiş, tansiyonun yükseldiği gösterilerde şiddet olayları yaşanmıştı.