İddianame ortaya çıktı: Kongre baskınında Trump doğrudan sorumlu…

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını ülke gündeminden düşmüyor. Trump, hakkında başlatılan azil yargılamasının 8 Şubat'ta Senato'da başlaması beklenirken, Demokratlar, Trump hakkında hazırladıkları iddianameyi kamuoyu ile paylaştı.

Demokratlar, iddianamede Trump'ı Kongre baskının “doğrudan sorumlusu” olduğunu belirtirken, Trump'ın mahkum edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İddianamede ayrıca, Trump hakkında “korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı ayaklanmayı kışkırttığı” ifadeleri yer aldı.

“TRUMP BİR SALDIRI BAŞLATTI”

Trump’ın mitingde yaptığı konuşma nedeni ile “mitingin patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştüğü” belirtilen iddianamede, “Kanıtlar açık. Başkanlık seçimini bozmaya yönelik diğer girişimler başarısız olunca, eski Başkan Trump Kongre Binası’na bir saldırı başlattı” denildi.

Demokratlar, yargılama sürecinin başlaması ile Trump'ın mitingdeki görüntülerini ve açıklamalarını kullanmayı planlarken, Trump'ın bir daha ABD Başkanlığına aday olmasını engellenmek istiyorlar.

Trump'ın avukatlarının gelecek haftaya kadar savunma hazırlamaları ve sunmaları bekleniyor. Avukatların savunmada, Trump'ın artık Başkan olmadığı ve azil sürecinin Anayasaya aykırı olduğunu öne sürecekleri iddia edildi.

Trump’ın Kongre baskını ile suçlanması Senato'da 3'te 2 çoğunluk tarafından aleyhinde oy kullanılması gerekiyor. Senatoda her iki partinin de 50'şer sandalyesinin bulunması nedeni ile Trump'ın suçlu bulunmasının zayıf bir ihtimal olduğu düşünülüyor. (İHA)

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