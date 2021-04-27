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İngiltere, Almanya ve Fransa’dan Hindistan’a tıbbi yardım

İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere pek çok ülke, Covid-19 günlük vaka sayısında 300 bini aşarak rekorlar kıran ve oksijen ekipmanlarının yetersiz olduğu Hindistan’a tıbbi yardım gönderdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:54, 27/04/2021
HaberlerDünya
İngiltere, Almanya ve Fransa’dan Hindistan’a tıbbi yardım

Hindistan'da corona virüsü salgınında vaka sayısındaki hızlı artış devam ederken, hastanelerde oksijen tüpü ve boş yatak bulunamıyor. Hastanelerin kapasitelerinin dolması nedeniyle araçların içinde hastalara oksijen verilen ülkeye salgın için İngiltere'den ilk tıbbi yardım sevkiyatı geldi. Ventilatör ve oksijen konsantratörlerinin de yer aldığı toplam 200 cihazlık yardım Yeni Delhi'ye ulaştı.

ABD, Fransa ve Almanya da zor durumdaki ülkeye yardım gönderdi. Fransa, oksijen üretim ünitelerinin yanı sıra oksijen tüpleri ve solunum cihazları gönderirken, Tayland ve Singapur da boş oksijen tüpü sevkiyatı yaptı.

‘OKYANUSTA BİR DAMLA’

Mumbai'de bir hastanede çalışan Doktor Zarir Udwadia yaptığı açıklamada, gönderilen yardım miktarının okyanusta bir damla etkisi oluşturduğunu belirterek hastane koridorlarının ventilatörlerle nefes almaya çalışan hastalarla dolu olduğunu söyledi. Udwadia, salgının ilk dalgasında aşı olmaktan endişe duyanların şu anda tıp merkezleri önünde çaresizce uzun sıralar oluşturduğunu kaydetti.

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