İngiltere’de aşı skandalı… Milyonlar beklerken kaçak göçmenler aşı oldu

Aralık 2019’da resmi olarak ilk kez Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Worldometers’ın verilerine göre salgın başından bu yana virüse yakalanan kişi sayısı 108 milyon, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2.3 milyonu aştı.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere. Virüse karşı geliştirilen aşılara acil kullanım onayı veren ilk ülke olsa da, İngiltere’de aşılama kampanyasıyla ilgili tartışmalar bitmiyor. AstraZeneca aşısının mutasyona karşı etkisiz olduğunun açıklanması, yeterli aşı bulunmadığı için dozlar arasındaki sürenin uzatılması gibi problemler ardı ardına yaşanıyor.

Bu ortamda önceliği yaşlılar ve sağlık çalışanlarını aşılamaya veren İngiltere’de yeni bir tartışma patlak verdi. Milyonlarca insanın aşı için sıra beklediği ülkede, İngiltere’ye yasa dışı yollarla girmiş kaçak göçmenlerin aşılandığı ortaya çıktı. Daily Mail gazetesinin haberine göre başkent Londra’daki Heathrow Havalimanı yakınlarında bir otelde tutulan yaklaşık 400 göçmene corona aşısı yapıldı.

400 KİŞİDEN REDDEDEN OLMADI



Gazeteye konuşan 20 yaşındaki Sudanlı göçmen Abdul, yetkililerin kendisini dört yıldızlı Crowne Plaza oteline yerleştirdiğini söyledi. 7 ay önce Fransa’dan İngiltere’ye gelen Abdul, “Dün otelde corona aşısı oldum. Burada 400 mülteci yaşıyor ve neredeyse hepsi aşı oldu. Hiçbirinin reddettiğini duymadım. Virüs kapmayıp hasta olmamamız önemli” dedi.

Daily Mail, otelde kalan 10 Sudan ve Eritre uyruklu mülteciyle daha konuştuğunu belirtirken, onların da toplu aşılamaya katıldıklarını doğruladığını aktardı. İsmini vermeden konuşan mültecilerden 27 yaşında bir adam, “Hangi yaştan olursak olalım aşı yaptılar. Para vermedik. Otelde sıra olmamızı söylediler. Hangi şirketin aşısı olduğunu bilmiyorum. Bir aşı daha yapacaklarını söylediler. Hiçbirimiz virüse yakalanmak istemiyoruz” dedi.

‘SÜREKLİ MAKARNA VERİYORLAR’



Oteldeki şartlardan da bahseden göçmenler, odaların durumunun harika ve sabahları verilen İngiliz kahvaltısının çok iyi olduğunu belirtti. 26 yaşındaki bir başka Sudanlı göçmen, “Botla İngiltere’ye gelmeden önce Calais’te çok zor şartlar altında yaşıyordum. Bu otele yerleştirilince rahatladım. Çok fazla pilav ve makarna veriyorlar. Kahvaltı dışında her öğünde var. En büyük sıkıntı bu” diye konuştu.

‘GENÇ VE SAĞLIKLILAR…’

Haberin yayınlanmasının ardından hükümetin içinden de sesler yükseldi. İsmini vermeden gazeteye açıklamada bulunan bir hükümet sözcüsü, aşıların oldukça değerli olduğunu, kritik önem taşıyan sağlık çalışanları ve kronik hastalıkları bulunan öncelikliler dururken genç ve sağlıklı durumdaki kaçak göçmenlerin aşılanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Sözcü, Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) bu durumlara karşı harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

KIRMIZI LİSTEDEKİLER DAHA ÇİLELİ



Göçmenlerin yanı sıra kırmızı listedeki 33 ülkeden gelenler de otelde zorunlu karantinada tutuluyor. Ancak göçmenlerin aksine üç yıldızlı bir otele yerleştirilen kırmızı listedeki vatandaşlar, 10 gün için 1.750 sterlin ödeme yapmak durumunda. Bu ücrete konaklama, ulaşım ve hükümet tarafından gönderilen yiyecek ile içecekler dahil ediliyor. Göçmenlerin aksine otelden çıkamayan kırmızı listedekiler, odadaki çarşaf değişimi ve temizliği de kendileri yapıyor.