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İngiltere’de coronanın yayılma hızı kırıldı

Corona virüsü salgınının kış aylarında etkisini artırdığı İngiltere’de sokağa çıkma kısıtlamaları yavaş da olsa etkisini gösterdi. Ülkede Covid-19 bulaştırma katsayısı R, ilk kez 1’in altına düştü.

Güncellenme: 19:43, 22/01/2021
Haberler Dünya
İngiltere’de coronanın yayılma hızı kırıldı

Ocak ayı başında ilan edilen üçüncü sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yüksek vaka sayıları bir süre daha devam etse de, yaklaşık bir haftadır vaka sayıları düşüşe geçti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bugün 40 bin 261 pozitif vakanın tespit edildiği İngiltere'de virüs bulaştırma katsayısı olarak bilinen R sayısı 0,8 ile 1 aralığına düştü.

R'nin 1'in altına düşmesi, salgının yayılma hızının kırıldığı anlamına geliyor. Öte yandan ülke genelinde Covid-19 kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte 1401 kişi daha yaşamını yitirdi.

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