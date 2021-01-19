Irak’ta erken seçimler ertelendi

Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, erteleme kararının Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nin erteleme önerisinin araştırılması sonucu alındığı belirtilerek, komiserliğin Haziran ayıda seçimler için hazır olmanın zor olduğunu belirterek, bu tarihin ileriye alınması istediği vurgulandı.

Seçimleri erteleme kararına ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, seçim tarihinin değiştirilmesinin hükümetinin çizgisinden sapmak olmadığını belirterek, seçimlerin yapılması konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.

Bütün siyasi partilerle yaptıkları görüşmelerde seçimlerin şaibesiz ve adil olmasını istediklerini dile getirdiğini söyleyen el-Kazımi, Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin bazı teknik nedenlerden dolayı seçimleri erteleme önerisinin birçok siyasi parti tarafından desteklendiğini söyledi. (İHA)

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