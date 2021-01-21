Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'in İran ile mücadele adı altında yeni ABD Başkanı Joe Biden'ı tuzağa çekmek istediğini belirterek, Irak’ın başkenti Bağdat’taki terör saldırısının faili olarak İsrail'i gösterdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:48, 21/01/2021
Haberler Dünya
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleşen terör saldırısına tepki gösterdi.

İsrail’in İran ile mücadele adı altında yeni ABD Başkanı Joe Biden’ı tuzağa çekmek istediğini vurgulayan Zarif, “Bugün Bağdat’ta yaşanan terör saldırısı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu kez başka bir kişi için yaptıkları aynı hedefi taşımakta. Tüm ABD sermayesini, bir ABD Başkanı’nı daha tuzağa çekerek İran ile mücadele adı altında harcamak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

İran’ın İsrail’in tuzaklarına kanmayacağını belirten Bakan Zarif, “İran, tuzağa düşmeyecektir ve bir kez daha bu oyunlar bozulacaktır” dedi. (İHA)

İlginizi ÇekebilirBağdat'ta pazarda intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar varBağdat'ta pazarda intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi ÇekebilirCevad Zarif: Trump ve Pompeo tarihin çöplüğüne karıştılarCevad Zarif: Trump ve Pompeo tarihin çöplüğüne karıştılarİlginizi ÇekebilirÜnlü isimlerden Biden ve Harris'e tebrik yağmuru: Yeniden Birleşik DevletlerÜnlü isimlerden Biden ve Harris'e tebrik yağmuru: Yeniden Birleşik Devletler
ABD Dışişleri Bakanı intihar Irak İran İsrail Jennifer Aniston pazar sosyal medya Terör