İskoçya’da genel seçimleri bağımsızlık yanlısı SNP kazandı

Birleşik Krallık’a bağlı İskoçya'da halk, genel seçimler için sandık başına gitmişti. Genel seçimlerin kazananı, bağımsızlık referandumu için söz veren İskoç Ulusal Partisi (SNP) oldu. Oyların sayılmasına devam edilirken İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) en az 63, İngiltere ile birlik yanlısı İskoç Muhafazakarları'nın 31, İşçi Partisi'nin 22, Yeşiller'in 9 ve Liberal Demokratlar'ın 4 sandalye kazanmasının beklendiği duyuruldu.

SNP lideri ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon zafer konuşmasında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı 2'inci bağımsızlık referandumunu engellememesi yönünde uyararak, böyle bir hareketin İskoç halkının demokratik istekleri ile ters düşeceğini belirtti. Sturgeon, “Başaramayacaksınız, İskoçya’nın geleceğine İskoç halkı karar verecek” dedi.

Referandumun zamanlaması hakkında Johnson dahil herhangi bir İngiliz politikacının değil, yalnızca İskoç Parlamentosu’nun konuşabileceğini dile getiren Sturgeon, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ardından İskoçya halkının kendi geleceğine karar verme hakkına sahip olması gerektiğini söyledi. Sturgeon, SNP'nin bugüne kadar yapılan seçimlerde en yüksek oyu aldığına vurgu yaparak, bunun “olağanüstü ve tarihi bir başarı” olduğunu kaydetti.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgının ardından referandum yapılmasının “sorumsuz ve pervasızca” olacağını ifade etmişti.

REFERANDUM KARARI ALINABİLİR

SNP, seçimleri kazanması durumunda bağımsızlık referandumuna gideceğini söylemişti ancak referandum için 1998 tarihli İskoçya Yasası’nın 30'ncu maddesi uyarınca İngiliz Parlamentosu'ndan izin alınması gerekiyor. SNP, 129 üyeli parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek için gerekli olan en az 65 sandalyeye ulaşamasa da diğer bir bağımsızlık yanlısı parti olan Yeşiller ile iş birliği yaparak yeni bir referandum kararı alabilecek.

BAĞIMSIZLIK REDDEDİLMİŞTİ

2014’te yapılan bağımsızlık referandumunda İskoçlar, yüzde 55 oy oranı ile bağımsızlığı reddetmişti. Bu sonuçta merkezi hükümetin, bağımsız bir İskoçya’nın AB üyesi olamayacağı tehdidinin etkili olduğunu savunan SNP, Brexit’le durumun değiştiğini ve yeniden referanduma gidilmesi gerektiğini ifade etmişti.