Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İsrail askerleri, Batı Şeria’da 12 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdüğü bildirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:51, 28/07/2021
HaberlerDünya
İsrail askerleri, Batı Şeria’da 12 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü

İsrail, Filistinli masumları hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 12 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Alaami vurarak öldürdüğü bildirildi.

Filistin basını, küçük çocuğun babasıyla birlikte Batı Şeria’nın güneyindeki Hebron kenti yakınlarında arabaya binerken göğsünden vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Foto: İHA

İsrail ordusu, olayın araştırıldığını açıklarken, o sırada bölge çatışma olup olmadığı konusunda bilgi paylaşmadı. Bölge sakinleri ise, bölgede herhangi bir çatışma veya huzursuzluk olmadığını aktardı.

İlginizi Çekebilirİsrail'den Filistinli protestoculara sert müdahale: 1 ölü, 158 yaralıİsrail'den Filistinli protestoculara sert müdahale: 1 ölü, 158 yaralıİlginizi Çekebilirİsrail Parlamentosu'nda ilginç anlar! Milletvekili yaka paça kovulduİsrail Parlamentosu'nda ilginç anlar! Milletvekili yaka paça kovuldu
çatışma Filistin İsrail Sağlık Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:21:46,