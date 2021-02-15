İsrail ve Güney Kıbrıs arasında ‘karantinasız’ seyahat anlaşması

Corona virüsü salgını nedeni ile turizmin durma noktasına geldiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) yeni hamle geldi. İsrail'e bir günlük ziyaret kapsamında gelen GKRY Lideri Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Görüşmenin arından iki lider, İsrail ve GKRY arasındaki seyahatlerde Covid-19 aşısı olan yolcuların karantinadan muaf tutulmasını sağlayan bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Netanyahu yaptığı açıklamada, “Yakın gelecekte turizmin yeniden başlamasına imkan tanıyor. İsrail’de Kıbrıslı turistler ve Kıbrıs’ta İsrailli turistler” dedi.

Anastasiadis ise yaptığı açıklamada, anlaşmaya göre seyahatlerin 1 Nisan’da başlayacağından umutlu olduğunu belirtti.

Öte yandan bu ayın başlarında İsrail, Yunanistan ile de benzer bir anlaşma yaptıklarını açıklamıştı. (İHA)

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