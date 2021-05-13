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İsrail yaralılara yardım eden sivilleri vurdu

İsrail, insansız hava aracı (İHA) ile hava saldırısında yaralananlara yardım eden sivilleri hedef aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:36, 13/05/2021
HaberlerDünya

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze'nin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi'ndeki Al Thalatiny Caddesi üzerinde İsrail tarafından daha önce vurulan bir noktada yaralılara yardım eden sivilleri insansız hava aracı (İHA) ile vurdu.

Filistinli kaynaklar saldırılar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail'in sivilleri hedef aldığı saldırı anı anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kayıt altına alındı.

ÖLÜ SAYISI 87’YE YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında can kaybının 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a yükseldiğini açıklamıştı.

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