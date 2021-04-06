İsrail’de aşı sevkiyatı durdu… Parasını ödememişler

Seçim sonrası hükümet kurma çalışmaları nedeniyle siyasi kriz yaşanan İsrail’de, Pfizer-BioNTech’le aşıda ödeme sorunu yaşandığı ileri sürüldü.

İsrail medyası, İsrail’in 2.5 milyon doz aşının parasını ödemediği gerekçesiyle ilaç firması tarafından aşı tedarikinin askıya alındığını duyurdu. Jerusalem Post, Pfizer-BioNTech’in son 2.5 milyon doz aşının ödemesini alamadığı gerekçesiyle İsrail’e corona virüsü aşılarının sevkiyatını durdurduğunu aktardı.

Dünya genelinde 664 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapılırken, nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. İsrail’de her 100 kişiye düşen doz sayısı 116,79.