İsrail’de heykel krizi: Çıplak Netanyahu heykeli alarma geçirdi

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgını dünyayı büyük bir kaosa sürüklerken, bir yılı aşkın süredir devam eden krizden en az şikayetçi olan isim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olabilir.

Yolsuzluk iddialar nedeniyle Netanyahu karşıtları geçtiğimiz yıl sokaklara dökülürken, corona virüsü önlemleri ve endişesi nedeniyle gösterilerin etkisi zamanla azaldı.

Hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanan Netanyahu, bunda da salgının yararını gördü. Davaların tarihi birçok kez değişirken, İsrail Başbakanı duruşmanın seçimlerden sonraya ertelenmesiyle rahat bir nefes aldı.

APAR TOPAR KALDIRDILAR



Ancak Netanyahu’ya yönelik tepki ve protestolar tam anlamıyla bitmiş değil. 23 Mart’taki seçimlere bir haftadan az süre kala Netanyahu’ya heykel üzerinden protesto geldi. Bu sabah Tel Aviv’deki Habime Meydanı’ndan geçenler büyük bir sürprizle karşılaştı.

Meydana yerleştirilen Netanyahu heykeli, görenlerin dönüp tekrar tekrar bakmasına yol açtı. Bir duvarın arkasına çömelmiş çıplak Netanyahu’yu gösteren heykel, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İlk etapta heykelin etrafı parmaklıklarla çevrilirken, daha sonra meydandan kaldırıldı.

SANATÇININ KİMLİĞİ BELİRSİZ



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, heykeli yapan sanatçının kim olduğu ve meydana nasıl getirildiği gibi sorular yanıt bulmayı bekliyor.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında benzer bir protesto Kudüs’te yaşanmıştı. Paris Meydanı’ndaki Başbakanlık konutu önüne sanatçı

Itay Zalait tarafından bir heykel yerleştirilmişti. Beş metre uzunluğunda ve altı ton ağırlığındaki bronz heykel, kısa süre sonra kaldırılmıştı.

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