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İsrail’de heykel krizi: Çıplak Netanyahu heykeli alarma geçirdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'de heykel protestosuyla karşılaştı. Habime Meydanı'na yerleştirilen çömelmiş saklanan çıplak Netanyahu heykeli, kısa süre sonra kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:26, 17/03/2021
HaberlerDünya
İsrail’de heykel krizi: Çıplak Netanyahu heykeli alarma geçirdi

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgını dünyayı büyük bir kaosa sürüklerken, bir yılı aşkın süredir devam eden krizden en az şikayetçi olan isim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olabilir.

Yolsuzluk iddialar nedeniyle Netanyahu karşıtları geçtiğimiz yıl sokaklara dökülürken, corona virüsü önlemleri ve endişesi nedeniyle gösterilerin etkisi zamanla azaldı.

Heykelin etrafı böyle çevrildi.

Hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanan Netanyahu, bunda da salgının yararını gördü. Davaların tarihi birçok kez değişirken, İsrail Başbakanı duruşmanın seçimlerden sonraya ertelenmesiyle rahat bir nefes aldı.

APAR TOPAR KALDIRDILAR

Ancak Netanyahu’ya yönelik tepki ve protestolar tam anlamıyla bitmiş değil. 23 Mart’taki seçimlere bir haftadan az süre kala Netanyahu’ya heykel üzerinden protesto geldi. Bu sabah Tel Aviv’deki Habime Meydanı’ndan geçenler büyük bir sürprizle karşılaştı.

Heykeli görenler fotoğrafını çekti.

Meydana yerleştirilen Netanyahu heykeli, görenlerin dönüp tekrar tekrar bakmasına yol açtı. Bir duvarın arkasına çömelmiş çıplak Netanyahu’yu gösteren heykel, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İlk etapta heykelin etrafı parmaklıklarla çevrilirken, daha sonra meydandan kaldırıldı.

SANATÇININ KİMLİĞİ BELİRSİZ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, heykeli yapan sanatçının kim olduğu ve meydana nasıl getirildiği gibi sorular yanıt bulmayı bekliyor.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında benzer bir protesto Kudüs’te yaşanmıştı. Paris Meydanı’ndaki Başbakanlık konutu önüne sanatçı
Itay Zalait tarafından bir heykel yerleştirilmişti. Beş metre uzunluğunda ve altı ton ağırlığındaki bronz heykel, kısa süre sonra kaldırılmıştı.

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