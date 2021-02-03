İtalya’da corona virüsüne yakalanmak yasaklandı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından en çok etkilenen AB ülkeleri arasında yer alan İtalya’da alınan karar şaşkınlığa neden oldu.

Ülkenin Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasındaki belediye başkanı Stefania Piras, bölgede vatandaşların hastalanmasını, tedaviye ihtiyaç duymasını ve corona virüsüne yakalanmasını yasakladı.

ŞAŞIRTAN GEREKÇE

Yasağın nedenine ilişkin açıklamalarda bulunan Oniferi Belediye Başkanı Piras, “Oniferi’de sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine bakacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada corona virüsüne yakalanmak artık yasak” dedi.