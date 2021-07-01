İtalya’da son 24 saatte 882 yeni vaka

İtalya'da ycorona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 188 bin 474 corona virüsü testi yapıldığı ve 882 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 260 bin 788'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 587'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte bin 941 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 49 bin 358 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 18 kişi azalarak 229'a geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 51 milyon 730 bin 983 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 18 milyon 848 bin 224 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

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