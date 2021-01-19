İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 603 ölüm

İtalya'da günlük corona virüsü vaka sayısı yeniden 10 binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 254 bin 70 testte 10 bin 497 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 400 bin 598'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 603 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 83 bin 157'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 21 bin 428 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 535 bin 524'e gerilediğini belirtti. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 57 kişi azalarak, 2 bin 487'ye geriledi. (İHA)

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