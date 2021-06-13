Jeff Bezos’la uzaya çıkmak için 28 milyon doları gözden çıkardı

15 Temmuz 2021’de Teksas’tan havalanacak Blue Origin roketi ile birlikte uzaya çıkma hazırlığında olan Jeff Bezos ve kardeşi Mark’a eşlik edecek üçüncü talihli yapılan açık artırma sonucunda belli oldu.

Dünyanın 159 ülkesinden 7.000’den fazla katılımcının dahil olduğu açık artırma sonucunda bir kişi tam 28 milyon dolar ödemeyi teklif ettiği açıklandı. Mayıs ayından beri devam eden açık artırmada en yüksek fiyat 4.8 milyon dolardı fakat dün gece yapılan müzayedede rekor kırıldı.

Açık artırma sonunda uzaya çıkma biletini kapan kişinin isminin yakında açıklanacağı belirtildi. Öte yandan kapsülde dördüncü bir yolcunun daha olacağı kaydedildi.

Yaklaşık 10 dakikalık yolculuğun üç dakikası yer çekimsiz ortamda gerçekleşecek. Böylelikle kazanan kişi yer çekimsiz ortamda kalmak için dakikada 9 milyon dolar harcamış oldu.

Bu güne kadar New Shepard isimli uzay kapsülü deneme uçuşu yaparken Nisan 2015’teki ilk uçuş haricindekilerin hepsi başarılı olmuştu. İlk uçuşta da roket düşmüş fakat kapsül Dünya’ya güvenle inmişti.

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