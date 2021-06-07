Jeff Bezos uzaya çıkıyor: Tarih verdi

Bu yıl kurucusu olduğu Amazon’daki koltuğunu devretme kararı alan Jeff Bezos herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

Amazon’un yanı sıra uzay turizmi, yazılım ve medya alanlarında da aktif olan Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacağını açıkladı.

İLK YÖRÜNGEALTI UÇUŞ

Bezos, kardeşi Mark Bezos ve yapılacak açık artırmayı kazanacak kişiyle birlikte uzay seyahatine çıkacağını açıkladı. Bezos’un 20 Temmuz’da uzay yolculuğuna çıkacağı duyuruldu.

Blue Origin’in New Shepard isimli uzay mekiğinin 20 Temmuz’da ilk yörüngealtı uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer başarılı olursa bu uçuş özel ticari uzay yolculuğu için yeni bir dönemin de başlangıcı olacak.

EN YÜKSEK TEKLİF 2.8 MİLYON DOLAR

Blue Origin geçtiğimiz ay açık arttırma usulüyle bilet satışının ilk aşamasını tamamlamış ve 136 ülkeden 5,200 kişi yolcu olmak için teklif vermişti.

Şu anda şirket sitesinde ikinci aşamada en yüksek teklifin 2.8 milyon dolar seviyesinde olduğu bilgisi bulunuyor. İkinci aşama 10 Haziran’a kadar devam edecek ve satış işlemi 12 Haziran’da gerçekleştirilecek canlı yayınlanan açık arttırma ile tamamlanacak.

Şirket, özel ticari uzay yolculuğu çağını başlatmak için 20 Temmuz’da 100 kilometreden yüksek irtifaya ulaşacak, yörüngealtı olarak nitelenen yüksekliğe gezi amaçlı uzay aracı gönderecek.

İLK OLMAYACAK

Fakat Jeff Bezos’un bu uçuşu onu dünyanın ilk uzay turisti yapmayacak…

30 Nisan 2001’de ABD’li milyoner Dennis Tito, Rus mekiği Soyuz ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmişti. Tito, bu yolculuğu sayesinde “dünyanın ilk uzay turisti” unvanını almıştı.