Amazon CEO’su Jeff Bezos, ne zaman ayrılacağını açıkladı

1994’te kurulan şirketten Şubat ayında ayrılacağını duyuran Bezos, görevi Amazon Web Services başkanı Andy Jassy’e devrediyor. Jassy, 24 yıldır şirkette görev alıyordu.

Brezos, yaptığı açıklamada Amazon’un 27 yıl önce kurulduğu gün olan 5 Temmuz’u özellikle seçtiğini, kendisi için bu günün duygusal bir yeri olduğunu söyledi.

Andy Jassy için ise, “Olağanüstü bir lider olacak hem benim güvenime hem de burayı özel kılan her şeyi yaşatmak için gereken enerjiye sahip” dedi.

Bezos, Amazon’u tamamen bırakmadığını; bundan sonra şirketin yönetim kurulu başkanı olarak devam edeceğini de söyledi: “Enerjimi ve dikkatimi yeni ürünlere ve girişimlere odaklayacağım. Başkanlık rolüne geçeceğim için çok heyecanlıyım.”

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