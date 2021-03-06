Joe Biden’ın Covid-19 yardım paketi önerisi ABD Senatosu’nda onaylandı

BD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık mali destek paketini onayladı.

Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oy eşitliğini bozarak 51'e 50 duruma getirdiği dünkü oylama sonrasında Demokratların Cumhuriyetçilerden alabilecekleri desteğin çok az olduğu ortaya çıkmıştı. Son bölüm için yapılacak oylama bugüne ertelenmişti.

TASARIDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bir oy bile kaybetme lüksü olmayan Demokratlar ise 50 Demokrat senatörün hepsinin tasarıyı desteklemesini sağlamak için tasarıda küçük değişiklikler yaptı. Demokratlar, ABD'deki küçük eyaletlere daha fazla yardım sağlanacağını ve altyapı projelerine para aktarılacağını belirtti.

Ancak bazı senatörlerin geçici federal işsizlik ödeme desteğini değiştirme çabaları başarısız oldu. Tasarıda hâlâ Temsilciler Meclisi'nin hazırladığı haftalık 400 dolarlık ödeme planı yer alıyor.

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