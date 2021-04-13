Kanada’dan kritik Türkiye kararı: İHA teknolojileri ihracatı izni iptal

Türkiye’nin ürettiği İHA ve SİHA’ların gösterdiği başarı uluslararası arenada farklı sonuçlara yol açmaya devam ediyor. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı kazandığı zaferde de pay sahibi olduğu savunulan araçlarla ilgili Kanada’dan kritik bir karar geldi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında İHA ve SİHA’ların Dağlık Karabağ’da kullanıldığı iddialarını araştırmak için askeri teknoloji ihracatına ara verilmişti. Araştırmasını tamamlayan Kanada, insansız hava aracı üretimi kapsamındaki askeri teknoloji ihracatı iznini iptal etme kararı aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, söz konusu kararın İHA ve SİHA’ların Dağlık Karabağ’da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine alındığını söyledi. Bakan Garneau, “Bu durum Kanada’nın dış politikası ya da Türkiye’nin taahhütlerine uymamaktadır” dedi.