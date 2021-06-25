Karadeniz’deki gemi krizinde yeni görüntüler… Ruslar önce uyarıp sonra ateş açmış

İngiliz Donanması’na ait HMS Defender gemisi Karadeniz üzerinden Kırım kıyılarına girince Rus muhafız gemileri ve Su-24 savaş uçakları uyarı ateşi açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, olaydan sonra da İngiliz gemisine yapılan müdahalenin havadan görüntülerini yayınlamıştı. Bugün de Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiliz gemisine uyarı ateşi açılmasına ilişkin görüntüler yayınladı.

Görüntülerde Rus askerlerinin yüzü gizlenirken 2 geminin İngiliz gemisini takip ettiği 1 gemiden İngiliz gemisine hoparlörler ile uyarılar yapıldığı görülüyor. İngiliz gemisinin hareketine devam etmesinden sonra ise 1 Rus gemisinden İngiliz gemisinin yakınına 3 kez art arda ateş açıldığı dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir Rusya'dan tansiyonun yükseldiği Karadeniz'le ilgili açıklama: Askeri kuvvetler karşı karşıya