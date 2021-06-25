Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karadeniz’deki gemi krizinde yeni görüntüler… Ruslar önce uyarıp sonra ateş açmış

Rusya ve İngiltere arasında tansiyonu yükselten gemi krizinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Karadeniz'de sınır ihlali gerekçesiyle müdahale edilen İngiliz HMS Defender gemisine uyarı atışı yapılmasına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:07, 25/06/2021
HaberlerDünya

İngiliz Donanması’na ait HMS Defender gemisi Karadeniz üzerinden Kırım kıyılarına girince Rus muhafız gemileri ve Su-24 savaş uçakları uyarı ateşi açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, olaydan sonra da İngiliz gemisine yapılan müdahalenin havadan görüntülerini yayınlamıştı. Bugün de Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiliz gemisine uyarı ateşi açılmasına ilişkin görüntüler yayınladı.

Görüntülerde Rus askerlerinin yüzü gizlenirken 2 geminin İngiliz gemisini takip ettiği 1 gemiden İngiliz gemisine hoparlörler ile uyarılar yapıldığı görülüyor. İngiliz gemisinin hareketine devam etmesinden sonra ise 1 Rus gemisinden İngiliz gemisinin yakınına 3 kez art arda ateş açıldığı dikkat çekiyor.

İlginizi ÇekebilirRusya'dan tansiyonun yükseldiği Karadeniz'le ilgili açıklama: Askeri kuvvetler karşı karşıyaRusya'dan tansiyonun yükseldiği Karadeniz'le ilgili açıklama: Askeri kuvvetler karşı karşıya

 

İlginizi ÇekebilirKrizi tırmandıracak adım! Rusya, İngiltere'ye nota verdiKrizi tırmandıracak adım! Rusya, İngiltere'ye nota verdi
Dışişleri Bakanlığı İngiltere Moskova protesto Rusya
Yayınlanma Tarihi:13:02,