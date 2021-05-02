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Kim’in kız kardeşi resmen savaş çağrısı yaptı: Bunlar insan artığı

ABD Başkanı Biden'ın Kuzey Kore'nin bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu duyurmasının ardından Pyongyang yönetiminden arka arkaya çok sert açıklamalar geldi. Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, çok sert ifadeler kullanarak gerilimi tırmandırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:38, 02/05/2021
HaberlerDünya
Kim’in kız kardeşi resmen savaş çağrısı yaptı: Bunlar insan artığı

ABD Başkanı Donald Trump döneminde ilişkilerin normalleşmeye başladığı ABD-Kuzey Kore  hattında tansiyon yükseliyor… Ocak ayında göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey Kore’yi bir güvenlik tehdidi olarak tanımlamasının ardından Kuzey Kore’den çok sert açıklamalar geldi.

Açıklamalardan biri Dışişleri Bakanlığı’ndan gelirken, “Washington’ın bu açıklaması ülkenin liderinin gururunu incitti. ABD’nin iddiaları Kuzey Kore’yi karşılarına almaya hazır olduklarını gösteriyor” dedi.

Öte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ABD ile İlişkiler Departmanı’nın Genel Direktörü Kwon Jong Gun, “Biden’ın açıklamalarının caydırıcı bir yanı yok. Kuzey Kore’yi bir tehdit olarak görüp, ülkenin kendini savunma hakkını görmemek mantıksız. Biden’ın ifadeleri kabul edilemez” dedi.

“İNSAN ARTIKLARI”

Gun, “Biden’ın politikası belli olduğuna göre Kuzey Kore, gerekli önlemleri alacak ve ABD kendini çok zor bir durumda bulacaktır” dedi.

Öte yandan Biden’ın sözlerine en sert yanıt ise Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong’dan geldi. Aynı zamanda hükümette üst düzey bir görevde olan Kim Yo Jong, Güney Kore’yi eleştirerek, “Güney Kore’ye kaçanlar Kuzey Kore’ye doğru içinde para olan balonlar gönderdi. Bu kabul edilemez. Güney’deki insan artıklarının yaptıkları hamleler ülkemiz için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor ve buna yanıtımız ağır olacak” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:07:36,