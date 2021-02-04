KKTC’de son 24 saatte 69’u yerel 80 yeni vaka

KKTC’de vaka sayısı artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu duyurarak, 69'u yerel olmak üzere toplam 80 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 584'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 14 kişi ise hayatını kaybetti.

Vakalardan 21'i başkent Lefkoşa, 49'u Girne, 5'i Gazimağusa, 4'ü Güzelyurt Bölgesi’de tespit edildi. (İHA)

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