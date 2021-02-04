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KKTC’de son 24 saatte 69’u yerel 80 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü salgınında 69’u yerel olmak üzere toplam 80 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 584’e ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:57, 04/02/2021
Haberler Dünya
KKTC’de son 24 saatte 69’u yerel 80 yeni vaka

KKTC’de vaka sayısı artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu duyurarak, 69'u yerel olmak üzere toplam 80 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 584'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 14 kişi ise hayatını kaybetti.

Vakalardan 21'i başkent Lefkoşa, 49'u Girne, 5'i Gazimağusa, 4'ü Güzelyurt Bölgesi’de tespit edildi. (İHA)

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