Komşuda günlük vaka sayısında rekor

Dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında aşılama kampanyaları hız kesmeden deva ederken, Irak’ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 300 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 887 bin 291’e ulaştığı aktarıldı.

Coivd-19 salgınının Irak’ta geçen yıl Şubat ayında başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayda geçtiğini ifade eden Bakanlık, son 24 saatte 33 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 14 bin 535’e ulaştığını kaydetti.

Irak’ta son 24 saatte 5 bin 225 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Sağlık Bakanlığı, toplam 11 bin 983 kişinin ise Covid-19’a karşı aşılandığını aktardı.

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