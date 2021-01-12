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Kongre baskınında kritik gelişme… Eski karısı yakalattı

ABD'de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınına katılan Larry Rendell Block'u, televizyondaki görüntülerinden tespit eden eski karısı FBI’a yakalattı.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 07:22, 12/01/2021
Haberler Dünya
Kongre baskınında kritik gelişme… Eski karısı yakalattı

FBI’ı telefonla arayan kadın televizyondaki görüntüleri izlerken eski eşini Kongre binası baskınındaki görüntülerde gördüğünü ve onun da eyleme katıldığına inandığını söyledi.

Kadın, eski kocası hakkındaki ayrıntıları anlatırken, görüntülerde üzerinde pilot kanatları ceketi ve askeri miğfer giyen kişinin eski eşi olduğunu açıkladı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Teksaslı Larry Rendell Brock, devlet binasına illegal olarak girip şiddete başvurmak suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yetkiller Brock'un ölüm olayları ile bağlantısını ve başka hangi suçları işlediğini araştırıyor.

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