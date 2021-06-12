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Kremlin’den Putin-Biden görüşmesi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:53, 12/06/2021
HaberlerDünya
Kremlin’den Putin-Biden görüşmesi açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran’da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek ikili görüşme sonrasına ilişkin, Kremlin’den ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığı açıklaması geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ABD basınına yaptığı açıklamada, Cenevre’de Putin ile Biden arasında gerçekleşecek görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığını belirterek, “ABD’li meslektaşlarımızdan böyle bir ihtimal duyduk, fakat bu konu halen kesinleşmedi. Başkan Putin en başından beri her türlü alternatife açık” dedi.

‘BOZULMAYI ÖNLEMENİN TEK YOLU’

Yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesinin nedenlerini de değinen Peskov, Putin’in Cenevre’ye sadece Biden ile aynı platformda görünmek için değil, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin zayıf durumun bir zirveyi gerektirmesi nedeniyle gideceğini belirtti. Peskov, “Putin’in Cenevre’ye gitmesinin asıl sebebi, 2 ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumudur ve iki ülke arasında bir zirve gerektiren bu ilişkinin kritik bir seviyesidir. Çünkü bu, diyaloğumuzun daha fazla bozulmasını önlemenin tek yolu” ifadelerini kullandı.

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ABD İsviçre Joe Biden Moskova NATO Putin Rusya Ukrayna Vladimir Putin
Yayınlanma Tarihi:07:41,