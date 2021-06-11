Kritik görüşme öncesinde analiz: Biden, Erdoğan’la ‘bir iş gibi’ görüşecek

Bloomberg’de yayınlanan analizde, iki liderin Biden’ın görevden gelmesinden beri ilk kez yüz yüze görüşeceğine vurgu yapılırken, “Erdoğan ilk görüşmelerde yeni bir dönem beklerken Biden da ‘bir iş gibi görüşecek'” başlığı kullanıldı.

Makalede, “Uzun yıllardır siyasi dertler ve bazı şahsi yaşananlar Pazartesi günü ilk kez bir araya gelecek Biden ve Erdoğan’ın görüşmesinde etkisini hissettirecek. Beklentiler, ilişkide büyük bir atılımdan ziyade güven inşa etme üzerine olacak. İki liderin görüşmesinde askeri meseleler de gündemde olacak. Türkiye, ABD’nin Afganistan’dan ayrılmasının ardından Kabil’deki havalimanını koruma konusunda yardımcı olabilir fakat maddi ve güvenlik desteği istiyor” denildi.

Bloomberg’e konuşan ve bu görüşmenin hazırlık aşamasındaki arka planda olan bazı isimler ise, “Erdoğan, Rusya’ya karşı Türkiye’nin Ukrayna, Polonya ve belki de Letonya’ya SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satma planını sunacak” yorumunu yaptı.

“ERDOĞAN SIÇRAMA TAHTASI OLARAK GÖRÜYOR”

Bu yetkililer, Erdoğan’ın Suriye ve Libya konusunda iş birliğini derinleştirmeyi teklif edeceğini ve Türkiye’nin Avrupa’ya mülteci akınını durdurma konusundaki etkisine vurgu yapacağını söyledi. Bloomberg’e konuşan yetkililer, “Türkiye’nin liderinin uzun vadedeki amacı Amerika’yı dış siyaset hamlelerine kabul ettirmek ve Erdoğan, Biden ile görüşmesini ABD’ye resmi bir ziyaret için sıçrama tahtası olarak görüyor” dedi.

Öte yandan Bloomberg, Erdoğan’ın geçen ay Amazon, Coca-Cola ve Google başta olmak üzere birçok şirketin yöneticileriyle yaptığı görüşmede “ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir çağın başlangıcı” vurgusu yaptığını hatırlattı.

İNCİRLİK ÜSSÜ PLANI YOK

Biden ve Erdoğan’ın başta S-400 ve PYD/PKK konusu olmak üzere 1915 olayları ile ilgili de ayrı düştüğünü yazan Bloomberg’e konuşan yetkililer, Erdoğan’ın, S-400’leri İncirlik Üssü’ne göndereceğine dair iddiaları yalanladı.

Brüksel’de görüşmenin hazırlığını yapan Türk yetkililer böyle bir planın gündemde olmadığını söyledi.

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