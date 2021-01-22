Liderler saatlerce tartıştı! Aşı pasaportu yoksa, AB’yi unutun

Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi, dün akşam saatlerce “Aşı Pasaportu”nu tartıştı. Aşı olanların, hem karantina yükümlülüğünden, hem de seyahat kısıtlamalarından kurtulması; olmayanların ise bu haklardan mahrum kalmasının eşitliğe uyup uymayacağı konusu ele alındı.

Saatlerce süren tartışmada, “AB içinde tek tip bir aşı pasaportu” fikri ağır bastı. AB Dönem Başkanı ve Almanya Başbakanı Merkel, aşı pasaportu olmayanlara karşı ‘yeniden sınır kontrolleri’nden bahsetti.

Bu, hem mutasyonlu corona virüsüne karşı önlem, hem de aşı pasaportu olmayan AB üyesi ülke vatandaşlarının serbest dolaşımının kısıtlanması anlamına geliyor. Bu durumda, aşı pasaportu olmayanlar AB vizesi de alamayacak.

ŞİMDİ TEST, SONRA PASAPORT

AB'de şu anda Macaristan, Avusturya ve Danimarka sınır kontrolleri yapıyor ve “negatif test” sonucu istiyor. Bu durum, bir süre sonra “Aşı pasaportu” şartına dönecek ve AB'yi de kapsıyor olacak. Bu pasaportun, Dünya Sağlık Örgütü ile mi yoksa sadece AB ile mi yapılacağı da belli değil. Dünya Sağlık Örgütü ile yapılırsa, diğer ülkeler de benzerini bir uygulamayı hayata geçirecek ve dünya çapında birlik sağlanacak.

YENİ BİR ZİRVE YAPILACAK

“Tek tip aşı pasaportu ve kuralları” konusunda tam anlaşma olmadığı için Brüksel'de yeni zirve yapılması kararı alındı. Aşı pasaportu fikrini ortaya atan Yunanistan, 2021 turizminin bu şekilde kurtarılacağını savunuyor.

Yunanistan, “Aşılananlar özgürce seyahat edebilmeli. Bu, normale dönüşün tek yolu” derken, buna Portekiz ve Malta destek verdi. İspanya, Hırvatistan ve Avusturya da, benzer görüşü savundu ancak onlar biraz ihtiyatlıydı. Fransa ise, aşı pasaportuyla kolaylık yaşanacak duruma erişilmediğini, acele edilmemesi gerektiğini savunuyor.

YAZ AYLARINDA YAYGINLAŞIR

Aşı pasaportunun yaz aylarına kadar daha yaygın hale gelebileceği, o zamana dek AB vatandaşlarının yüzde 70'inin aşılanmış olacağı belirtilirken, bu ay sonunda çıkacak AstraZeneca aşısı onayının süreci daha da hızlandıracağı yorumları yapıldı.

Şu anda aşılanmış olan çok az kişinin, olmayanlara göre ayrıcalıklı olduğunu belirten Almanya Başbakanı Merkel, bunlara aşı pasaportu verilmesinin ikinci bir ayrıcalık olacağı fikrini savundu.

Merkel ve onu destekleyen bazı politikacılar, “Ancak yoğun şekilde aşılamanın ardından bu ayrımcılığın ortadan kalkacağı ve aşı pasaportunun o zaman anlam ifade edeceğini” belirtiyor. Aşı pasaportu çıkana kadar da, sınırlarda yapılacak “hızlı testlerin” AB üyesi ülkelerce tanınması kararı alındı.

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