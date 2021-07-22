Merkel’den Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilgili kapsamlı bir açıklama da yaptı. Türkiye’nin AB ile yaptığı anlaşma kapsamında Suriyeli mültecileri kabul etmesini öven Merkel, “Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum” dedi.

Fakat Merkel, Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili ise karamsar ifadeler kullandı. Merkel, “Türkiye’nin AB’ye üye olabileceğini sanmıyorum” derken, “Türkiye Suriyeli mülteciler konusunda çok iyi iş yapıyor. Türkiye ile bu anlaşmanın sürmesini istiyorum” dedi.

“UMUDUM KIRILMADI”

Ankara-Atina hattında son dönemde tırmanan Kıbrıs gerilimi ile ilgili açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, tarafların anlaşabileceği yönünde umudunun olduğunu söyledi.

Gazetecilerle sohbet eden Merkel, “Türkiye ile Yunanistan’ın Kıbrıs üzerindeki adımları ilişkiyi zor bir hale getirdi. Farklılıkları çözmek için sabretmek gerekecek. İki ülke arasında yaşanan bu gerilim cesaretimizi kırmadı” dedi.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ OLAY YARATTI

İki ülke arasında tekrar tırmanan gerilim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarla zirve yapmıştı. Erdoğan, ziyareti sırasında Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağını açıklamıştı.

Rum Kesimi konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde tartışmak için başvuruda bulunurken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de BMGK nezdinde sert bir yanıt vermeye çalıştıklarını söylemişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de sözcüsü aracılığıyla açıklama yapmıştı. Guterres, yaşanan gelişmelerden dolayı derin endişe duyduğunu söylemişti.

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