Netflix, ABD’deki yapımlarında yer alan ekiplerin aşı olmasını istiyor

Daha önce birkaç yapım için de aşı zorunluluğu getirilmiş olsa da Netflix, tüm yapımlarda bu politikayı uygulayan ilk büyük Hollywood stüdyosu oldu. Şirketin aşı uygulaması tüm oyuncuları ve onlarla temas halinde olan çalışanları kapsayacak. Yapım şirketinin aldığı bu yeni politika kapsamında bu kategorilerde yer alan tüm personelin aşı olduğunu göstermesi gerekecek.

Deadline’ın haberinde, uygulamada tıbbi, dini ve yaş gibi istisnai durumların olabileceği de belirtildi.

Haber, Amerika’daki vaka sayılarının artmasıyla birlikte geldi. Çarşamba günü, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşıları tam olan kişileri de kapalı mekanlarda maske takmaya başlamaları konusunda uyardı.

Yeni uygulamasıyla beraber Netflix de ofise dönüşte aşılamayı şart koşan şirketler arasına girdi. Son olarak Google, ofis dönüşünü 18 Ekim’e ertelediğini açıklamış ve CEO Sunda Pichai’nin çalışanlara gönderdiği e-postada ofise gelen herkesten aşı olmalarını beklediklerini söylemişti.

İlginizi Çekebilir Delta varyantı dev şirketlere geri adım attırdı... Apple, Google, Twitter, Lyft geri dönüşü erteledi

İlginizi Çekebilir Spotify, IBM, Facebook... Ofise dönüşleri nasıl planlıyorlar?