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Netflix, ABD’deki yapımlarında yer alan ekiplerin aşı olmasını istiyor

Amerika'da COVID vakalarının yeniden artmasıyla beraber şirketlerden de ofise dönüş ve çalışma şartları ile ilgili yeni düzenlemeler gelmeye devam ediyor. Son olarak Netflix de ABD'deki yapımlarında görev alan ekiplerin aşı olmalarını istediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:11, 29/07/2021
HaberlerDünya
Netflix, ABD’deki yapımlarında yer alan ekiplerin aşı olmasını istiyor

Daha önce birkaç yapım için de aşı zorunluluğu getirilmiş olsa da Netflix, tüm yapımlarda bu politikayı uygulayan ilk büyük Hollywood stüdyosu oldu. Şirketin aşı uygulaması tüm oyuncuları ve onlarla temas halinde olan çalışanları kapsayacak. Yapım şirketinin aldığı bu yeni politika kapsamında bu kategorilerde yer alan tüm personelin aşı olduğunu göstermesi gerekecek.

Deadline’ın haberinde, uygulamada tıbbi, dini ve yaş gibi istisnai durumların olabileceği de belirtildi.

Haber, Amerika’daki vaka sayılarının artmasıyla birlikte geldi. Çarşamba günü, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşıları tam olan kişileri de kapalı mekanlarda maske takmaya başlamaları konusunda uyardı.

Yeni uygulamasıyla beraber Netflix de ofise dönüşte aşılamayı şart koşan şirketler arasına girdi. Son olarak Google, ofis dönüşünü 18 Ekim’e ertelediğini açıklamış ve CEO Sunda Pichai’nin çalışanlara gönderdiği e-postada ofise gelen herkesten aşı olmalarını beklediklerini söylemişti.

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