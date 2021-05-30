Okul projesini iptal eden Azerbaycan’dan Bahçeli’ye yanıt: Kafa karışıklığına neden oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla, Karabağ zaferinin ardından Şuşa'ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın girişimiyle dokuz derslikli bir okul yapmayı taahhüt etmişti.

Bu kapsamda projeyi hazırlayan ve kamuoyuyla paylaşan MHP, yapmayı hedeflediği okula Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi ve Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli'nin adını vermeyi düşünmüş, söz konusu okulun temel atma günü olarak da 30 Ocak 2021'i planlamıştı. Proje için yardım ve bağışlar toplanmıştı.

AZERBAYCAN PROJEYİ UYGUN GÖRMEDİ

MHP lideri Bahçeli, dün yaptığı açıklamada projenin Azerbaycan tarafından uygun görülmediğini açıkladı. Bahçeli, “Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa'ya yaptıracağı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir” dedi.

Bahçeli okul yapımı için toplanan yardım ve bağışların da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edileceğini duyurdu.

AZERBAYCAN’DAN YANIT GELDİ

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 27 Mayıs’ta Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanı’nı kabul ettiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şuşa’ya yapacağı ziyarette Türkiye’nin hediye ettiği okulun temel atma töreninin programa dahil edildiğini söyledi.

“KAFA KARIŞIKLIĞINA NEDEN OLDU”

Hacıyev, şöyle devam etti:

* Sanat okulu binasının mimari projesinin Şuşa’nın özgün mimari üslubuna uyarlanması için uzmanlar düzeyinde çalışma tartışmaları yapılması önerildi.

* Bu hayırsever girişimin reddedilmesi hiçbir şekilde tartışma konusu değildir. Konunun esasına ilişkin tam bir raporun olmamasının kafa karışıklığına neden olduğu göz ardı edilemez.

* Karşılıklı anlayış koşullarında, çalışma düzeyinde teknik ve mimari sorunların çözüleceğine ve Üzeyir Hacıbaylı’nın adını taşıyan Şuşa Sanat Okulu’nun inşaatına en kısa sürede başlanacağına inancımız tamdır.

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