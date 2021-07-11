Papa ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, geçen hafta gerçekleşen ameliyattan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı ve pazar ayinini yönetti.

İtalya’nın başkenti Roma’da ameliyat olduğu Gemelli Hastanesi’ndeki odasının balkonuna çıkan Papa Francis, yüzlerce insanın karşısına çıktı. İngiliz Reuters haber ajansı, Papa’nın sağlık durumunun iyi gözüktüğünü ve konuşmasını tek başına devam ettirdiğini yazdı.

AMELİYAT 3 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da 3 saatlik bir operasyona giren 84 yaşındaki Papa Francis'in kalın bağırsağından bir parça alınmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Papa Francis’in damardan ilaç almayı bıraktığı ve beslenmesinin düzene girdiği de açıklanmıştı.

Papa’nın vücudundan alınan kalın bağırsak örneğine yapılan biyopsi sonucunda Papa’nın kolonlarında daralma emareleri görüldüğü tespit edilmişti.