Pentagon uzmanları geliştirdi: Corona virüsünü deri altındaki çip tespit edecek

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgın başından bu yana yaklaşık 3 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Salgını bitirmek için pek çok ülkede aşılar geliştirilerek uygulanmaya başlansa da, virüsün yayılmasını önlemek için halen en etkili yöntem maske ve mesafe olarak gösteriliyor.

İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonlar virüsün bulaşma hızını katlayarak artırmış durumda. Corona virüsünün tespit edilme süreci, salgının gidişatında en önemli konuların başında yer alıyor. ABD’de Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde bulunan Savunma İleri Araştırma Projeleri Dairesi (DARPA) uzmanları bu alanda önemli bir çalışmaya imza attı.

Ancak DARPA’nın çalışması, corona virüsü aşılarında ‘çip’ olduğu iddialarının ardından büyük gürültü koparabilir. DARPA’nın söz konusu çalışması da bir mikroçip projesine dayanıyor. CBS kanalında yayınlanan ’60 Dakika’ programına katılan DARPA’dan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Matt Hepburn, deri altına yerleştirilen bir mikroçipin, vücuda corona virüsü girdiğinde tespit edebileceğini söyledi.

‘HER HAREKETİ İZLEMEYECEK’



Mikroçipi otomobillerdeki motor kontrol sistemine benzeten Dr. Matt Hepburn, “Bu bir çeşit sensör. Derinizin altına yerleştiren çip, vücutta kimyasal reaksiyonlar oluştuğunda size haber verecek. Mikroçipin sinyali ‘yarın semptomların ortaya çıkacak’ anlamına gelecek. Çip sosyal medyadaki komplo teorilerinin aksine her hareketinizi izlemeyecek” dedi.

‘KANDAN TEMİZLENEBİLİR’



Mikroçipin kişinin kanını ölçeceğini söyleyen Dr. Hepburn, Covid-19 tespit edildiğinde hastaya kan testi yapması için uyarı göndereceğini aktardı. Bu bilgiyi virüsle temastan sonra 3 ile 5 dakika içinde çip yoluyla alabileceklerini ifade eden Dr. Hepburn, söz konusu teknoloji sayesinde diyaliz yöntemiyle corona virüsünün kandan temizlenebileceğini savundu.

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