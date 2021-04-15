Prens Philip’in ölümünden sonra ilk kez görüntülendiler

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 9 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 2 haftalık yas devam ederken, Galler Prensi Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte babası Prens Philip’in ölümünün ardından ilk kez görüntülendi.

Prens Charles ve eşi Camilla, başkent Londra’nın merkezinde bulunan Marlborough House’a ziyarette bulunarak, Buckingham Sarayı ve diğer kraliyet konutlarının önüne İngiliz halkının Edinburg Dükü için bıraktığı çiçek ve kartları inceledi. Çift, çoğu duygusal mesajlar taşıyan kartlara bakarken görüntülendi.

CENAZE TÖRENİ HALKA KAPALI OLACAK

Edinburgh Dükü olan Prens Philip, geçtiğimiz cuma günü 99 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Philip’in cenaze töreninin ise 17 Nisan Cumartesi günü Windsor Kalesi'nde Covid-19 salgını nedeniyle halka kapalı şekilde yapılacağı duyuruldu. Tören başlamadan önce St. George Şapeli’nde Prens Philip için saygı duruşu yapılacağı ve törenin ulusal televizyonlarda yayınlanacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Prens Philip'in cenazesi öncesi kriz: Kraliçe üniforma giymeyi yasakladı