Rusya’da zafer günü kutlaması gerçekleşti

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 76. yıl dönümü Rusyada törenlerle kutlanıyor. Başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Geçit törenine yaklaşık 12 bin 500 kişi katıldı. Törende 190 askeri birim ve özel askeri ekipmanlar kullanılıyor. Kızıl Meydanın üzerinden 76 uçak ve helikopter uçuş gerçekleştirdi.

PUTİN’DEN BATI’YA NAZİ MESAJI

Törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Bayramı törenine katılanları ve Rus halkını selamladı.

Gazilere hitap eden Putin “Göstermiş olduğunuz cesaretin ve metanetinin önünde eğiliyoruz. Nazizme karşı kazanılan zaferdeki büyük başarının Sovyet halkı tarafından başarıldığını her zaman hatırlayacağız” dedi.



Putin, Rus halkının Nazi ordusuna karşı tek başına savaştığını ifade ederek, “Rus halkı cephelerde cesurca savaşırken aynı zamanda ülkenin savunması için fabrikalarda durmadan çalışarak ne kadar özverili olduğunu gösterdi. Nazizme karşı kazanılan zaferin Sovyet halkı tarafından alındığını her zaman hatırlayacağız” dedi.

Nazilerin sadece Sovyet ekonomisini yok etmeyi değil, Sovyet halkını da yok etmeyi hedeflediğini hatırlatan Putin, “Yahudi ve Rus düşmanlığı tutkusuyla Avrupa’yı yerle bir eden Nazileri Rus halkı durdurdu. Bu unutulmamalı” diye konuştu.

Nazi ideolojisinin kalıntılarının Batıdaki askeri faaliyetlerle tekrar canlandırılmaya çalışıldığını ifade eden Putin, bu ideolojilere Rusların geçmişte izin vermediğini, gelecekte de hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtti. Törene Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmanın da katıldı.

AĞIR SİLAHLAR SERGİLENDİ

Geçit töreninde, İkinci Dünya Savaşı’nın en iyi tankları olarak kabul edilen 10 adet T-34 tankları, T-14 Armata ve T-90M Proryv tankları, topçu teçhizat Coalition-SV, Kurganets piyade savaş araçları ve Boomerang zırhlı personel taşıyıcılar sergilenen silahlar arasında yer aldı.