Rusya’dan flaş hamle: Hayvanlar için corona virüsü aşısı ürettiler

Rusya, uluslararası kamuoyunu şaşkına çeviren bir açıklama yaptı… Reuters haber ajansının paylaştığı haberde Rusya Tarım ve Hayvancılık Denetleme Kurumu (Rosselkhoznadzor), ülkenin hayvanlar için corona virüsü aşısı geliştirildiğini duyurdu.

İlk olarak bir iddia şeklinde Mart ayının sonunda “1 Nisan şakası” ile birlikte gündeme gelen “hayvanlar için corona virüsü aşısı”nın gerçek olduğu duyuruldu.

Rosselkhoznadzor’un yaptığı açıklamada ilk sevkiyatta 17.000 corona virüsü aşısının üretildiği belirtilirken, Carnivac-Cov isimli aşının kedi, köpek, tilki ve vizonlarda Covid-19’a karşı antikor oluşturduğu aktarıldı. Aşının özellikle Almanya, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Kazakistan, Tacikistan, Malezya, Tayland, Güney Kore, Lübnan, İran ve Arjantin’deki şirketlerin ilgisini çektiği belirtildi.

