Sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan’a Merkel’den yardım

Almanya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Merkel’in “Hindistan halkının Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşadığı korkunç acıyı hissediyorum. Salgına karşı mücadelemiz ortaktır. Almanya, Hindistan ile dayanışma içindedir ve acil destek göndermek için çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

Hindistan'da cumartesi günü Covid-19 kayıpları sayısı rekor seviyede artarak 2 bin 624'e çıktı. Ülkedeki hastanelerde boş yatak, oksijen tüpü ve ilaç sıkıntısı çekilirken, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği uyarısı yapılıyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, nüfusu 1,3 milyarı geçen ülkede salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 190 bine yaklaştı. Hindistan'da son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 340 bine ulaşırken, salgının başından bu yana hastalananların sayısı 16,5 milyonu buldu.

ÜLKEDE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜYOR

Ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranları en yüksek seviyelere çıkarken, sağlık sisteminin “çökme noktasında” olduğu uyarısı yapılıyor.

Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi’deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Covid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulunuyor.

Alman hükümeti, Hindistan’a yapılacak yardımlar hakkında ayrıntılı bilgi henüz açıklamadı. Der Spiegel’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre Alman ordusuna cumartesi günü oksijen kaynağı tedariği hakkında bir talep ulaştı. Daha önce Çin de artan vakalar nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar yaşayan Hindistan’a tıbbi yardım önerisinde bulunmuştu.

Hindistan, ABD'nin ardından en fazla Covid-19'a yakalanan hasta sayısı sıralamasında dünyada ikinci sırada geliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, gerçek rakamların bu ülkede açıklanandan çok daha fazla olduğunda endişeleniyor.

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