Son dakika… Uğur Şahin’den aşı uyarısı: Durum hiç iyi değil

Eşi Özlem Türeci ile birlikte kurduğu BioNTech ile Almanya’nın en zengin insanlarından biri haline gelen Uğur Şahin, Almanya’nın prestijli dergilerinden Der Spiegel’e konuştu. Uğur Şahin, corona virüsü aşıları ile ilgili mevcut durumu aktararak, uluslararası kamuoyuna uyarıda bulundu.

Uluslararası ajansların “son dakika haberi” olarak servis ettiği açıklamalarda Şahin, şu an piyasadaki mevcut onaylı aşıların eksikliği sebebiyle üretim ve dağıtım sürecinde büyük boşluk oluşabileceğini söyledi.

MUTASYONU NÖTRALİZE EDEBİLİR

Der Spiegel’e konuşan Şahin, “Başka aşılara onay verilene kadar bizim aşımızın tedariğinde boşluklar oluşabilir. Şu an durum çok iyi gözükmüyor. Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir” dedi.

Avrupa Birliği’nin Pfizer/BioNTech aşısına yavaş onay vermesi ve az sayıda sipariş vermesi nedeniyle AB genelinde aşı sorunu yaşanabileceğini dile getiren Şahin, “Geliştirdiğimiz aşı ilk olarak İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış virüs ile mücadele edebilir. Biz, aşımızın bu mutasyona uğramış türü de nötralize edip etmeme konusunda testlerimizi sürdürüyoruz. Daha kapsamlı sonuçlar gelecektir” ifadesini kullandı.

Mutasyona uğramış virüsün güçlü olması durumunda aşıyı 6 hafta içerisinde değiştirebileceklerini dile getiren Şahin, fakat böyle bir durumda yeniden onay almaları gerektiğinin altını çizdi.

TÜRECİ: GEÇ KALINDI

Spiegel’e açıklama yapan Özlem Türeci de AB’nin karar alma mekanizmasındaki yavaşlığın büyük bir hata olduğunu söyledi. ABD, Temmuz ayında BioNTech ve Pfizer’ın aşısından 600 milyon doz sipariş etmiş, AB ise Kasım ayında yaklaşık bu oranın yarısı kadar sipariş etme kararı almıştı.

Türeci, “Bir noktada aşıları bu kadar hızlı dağıtamayacağımız belli oldu. O noktadan sonra aşıların siparişinin verilmesi için geç kalınmıştı” dedi.

Şahin ise Almanya’nın Marburg kentinde yeni bir üretim tesisi kurmayı planladıklarını açıklayarak, yılın ilk yarısında 250 milyon doz üretilmesini umut ettiklerini söyledi. Şahin, “Üreticilerle görüşmeler devam ediyor ve Ocak ayının sonuna kadar bu konu netleşir” dedi. Şahin ayrıca eksi 70 santigrat derecede tutulması gereken aşı ile ilgili de planları olduğunu ve yaz aylarının sonunda yeni nesil aşının daha yüksek ısıya dayanabileceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Pfizer'ın aşısını olan hemşire konuştu: İkinci dozda Covid-19 oldum sandım