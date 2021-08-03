Suudi Arabistan’da altı ayda 40 idam

G20 Dönem Başkanlığı'ndan ayrılan Suudi Arabistan'da idam ceza infazlarında artış görüldü. Ülkede Ocak ayından Haziran'a kadar idam cezasına çarptırılan 40 kişinin cezasının infaz edildiği duyuruldu.

SOZCU.COM.TR

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Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan bilgilendirmede, Suudi Arabistan’da ilk altı ay içerisinde 40 kişiye verilen idam cezasının infaz edildiği duyuruldu.

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Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın G20 Dönem Başkanlığı’nı devretmesinden bu yana, ülkede idam ceza infazlarında artış olduğu vurgulandı. Uluslararası Af Örgütü, 2021’in ilk altı ayında 40 kişiye verilen infaz cezasının yürürlüğe konulduğunu açıkladı. Bu oran, 2020’deki sayılara göre oldukça yüksek. Ülkede, 2019-2020 yılları arasında toplam 27 kişi idam edilmişti. Ancak G20 Dönem Başkanlığı’nın devriyle bu sayı artık gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, insan hakları savunucularının da bu şartlar altında ağır cezalara çarptırıldığına vurgu yapılırken, sorgulamalarda kullanılan işkence yöntemleri de eleştirildi.