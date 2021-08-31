Taliban militanları, kapı kapı dolaşıp ‘ölüm mektubu’ bırakıyor

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, bölgedeki halka korku salmaya devam ediyor. Son uyguladıkları yöntemler, halkın karşılaştığı tehdidi gözler önüne serdi.

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkedeki tahliye süreci bugün itibariyle sonlandı. Başta ABD olmak üzere tüm NATO güçleri, bölgede görevli asker ve diğer yetkilileri ülkelerine geri getirdi.

Geride kalanların yaşadığı korku ve kaos ortamı da gün geçtikçe şiddetleniyor. Bölgeden gelen haberler, yaşanan dehşetin boyutlarını da gözler önüne seriyor…

Taliban’ın ‘Batılı güçler’ hatta ‘Haçlılar’ için çalışmakla suçladığı kişilerin kapısına ‘ölüm mektupları’ astıkları ortaya çıktı.

‘MAHKEMEYE KATILMAZSANIZ ÖLÜRSÜNÜZ’

Mektup bırakılan kişilerin Taliban tarafından toplanan bir mahkemeye katılmaları emrediliyor. Katılım sağlamayacak kişilerin ise infaz edileceği açık bir dille belirtiliyor.

Bu mektuplardan birini kapısında bulan isimlerden biri de 34 yaşındaki altı çocuk babası Naz. Soyadını açıklamak istemeyen Naz, İngiltere ordusuna yol ve pist inşa etmek üzere teçhizat üreten bir şirkette görev yapıyor.

Daha önce İngiltere’ye sığınma başvurusunda bulunan Naz, bunun kabul edilmediğini belirtirken, Kabil’de yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: “Kapıma bırakılan mektup Taliban tarafından damgalanmış resmi bir kağıttı. Beni öldürmek istedikleri çok açık. Eğer mahkemeye gidersem, hayatımla cezalandırılacağım. Gitmezsem de zaten beni öldürecekler. Bu yüzden saklanmaya, kaçmaya çalışıyorum ve yardıma ihtiyacım var” dedi.

Eski bir İngiliz askeri tercümanı olan ve adını açıklamak istemeyen kişi de kapısına bir mektup bırakıldığını, mektupta ‘kafirin casusu’ yazdığını aktardı. Üçüncü bir mektup da yine İngiliz askerlerine yardımcı olan ve ismi açıklanmayan bir kişi tarafından kapısının önünde bulundu.

Taliban, bu yöntemi Sovyet işgalinden sonra ülke yönetimini ele geçirdiği zaman da kullanmış, birçok kişi mahkemelerde yargılanırken, birçok kişi de bu insan avı sırasında hayatını kaybetmişti. Taliban, bu yöntemi eskiden kırsal kesimde uygularken, şimdi ise şehirlere taşıdı.

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