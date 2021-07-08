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‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın Uruguay’da gözaltına alındı

“Tosuncuk” lakabıyla bilinen Mehmet Aydın’ın teslim olmasının ardından bu kez abisi Fatih Aydın, Uruguay’da gözaltına alındı.

Güncellenme: 20:10, 08/07/2021
HaberlerDünya
‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın Uruguay’da gözaltına alındı

Aydın, KOM Daire Başkanlığınca, Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

Fatih Aydın’ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatıldı. Şahsı teslim almak üzere bir ekibin kısa süre içinde Uruguay’a hareket edeceği belirtildi.

ARANDIĞI SUÇLAR

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu. İHA

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Yayınlanma Tarihi:19:58,