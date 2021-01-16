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Trump’la ilgili yeni iddia: Washington’dan ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Başkan seçilen Joe Biden’ın göreve başlamasından hemen önceki gün başkent Washington’dan ayrılacağı iddia edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:13, 16/01/2021
Haberler Dünya
Trump’la ilgili yeni iddia: Washington’dan ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevini yeni Başkan Joe Biden'a devretmesine günler kala bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Trump, Biden'ın 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin töreninden bir gün önce başkent Washington'dan ayrılacak.

Kimliğini gizli tutmak isteyen kişi, Trump'ın Ortak Üs Andrews’te düzenlenecek bir törenle gönderileceğini belirterek; törenin kırmızı halı ve askeri bando da dahil ayrıntılı bir şekilde planlandığını öne sürdü.

PENCE VE HARRIS’TEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün halefi Kamala Harris ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Harris ve seçilmiş Başkan Joe Biden’ın göreve başlamasına günler kalmışken yapılan telefon görüşmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

ABD medyasına yansıyan bir habere göre, Pence telefon görüşmesinde Harris’e tebriklerini iletti. Haberde, ikilinin Başkanlık seçim kampanyası sırasında birbirleriyle tartışmalarından bu yana ilk kez konuştuklarının da altı çizildi.

Öte yandan Başkan Donald Trump, Biden’ın yemin törenine katılmayacağını söylerken, Pence katılacağını bildirmişti. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:00:12,