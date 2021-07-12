Uçuşun ortasında kapıyı açmaya çalışan kadını koltuğa bantladılar

TikTok kullanıcısı @lol.ariee tarafından çekilen videoda, birinci sınıfta uçan kimliği belirsiz bir kadın ağzında koli bandıyla görülüyor.

lol.ariee isimli kullanıcı, kargaşanın iki saatlik uçuşun bir saatinde başladığını açıkladı. Mürettebatın tuvaletleri kilitlemeye başladığını ve baş üstü dolaplarından çantaları almaya başladığını, ancak tam olarak neler olduğunu söylemediklerini anlattı: “Bir tür kaos gibiydi ve kimse neler olduğunu bilmiyordu.”

“UÇAKTAN İNMEM LAZIM” DİYEREK KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI

lol.ariee’ye göre pilot nihayet interkom üzerinden konuştu ve uçakta kötü bir durum yaşandığı için insanlardan koltuklarında kalmalarını istedi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

lol.ariee olayı şu sözlerle anlatmaya devam etti: “‘Bu uçaktan inmem lazım’ diyordu ve ‘Beni bu uçaktan indirmeniz lazım!’ diyerek kapılara vurmaya başladı.” lol.ariee, kadının ısırmaya, tükürmeye ve uçuş görevlilerine saldırmaya başladığını ve bu yüzden de mürettebatın kadının ağzını bantlamak zorunda kaldığını söyledi.

4 milyondan fazla izlenen video, son olarak diğer yolcular indikten sonra uçağın girişinde bekleyen bir polis memuru ve sağlık personelini de gösteriyor.

Bir American Airlines sözcüsü, Insider’a e-postayla yaptığı açıklamada, kadının uçağın ön biniş kapısını açmaya çalıştığını ve bir uçuş görevlisinin yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Sözcü, “Mürettebatımızı profesyonellikleri ve diğer yolcuları koruma konusundaki hızlı çabaları için alkışlıyoruz” dedi.

TikTok kullanıcısı lol.ariee ise olanların kadının kontrolü dışındaymış gibi göründüğüne inandığını söyledi: “Korkmuştu. Bu konuda uçuş ekibi daha iyi bir yola sahip olmalı… Kötü bir şekilde ele alındığını hissediyorum” diye ekledi.