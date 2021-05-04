Uğur Şahin müjdeyi verdi: Daha uzun süre dayanan corona aşısı geliyor

Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech’in kurucusu ve CEO’su Uğur Şahin Financial Times’ın online konferans panelinde açıklamalarda bulundu.

Pfizer ile geliştirilen aşının aşırı soğukta saklanması gerektiğine dikkat çeken Şahin, “Sadece 2 ile 8 santigrat derecede buzdolabında 6 ay boyunca saklanabilecek corona virüsü aşısı geliştirmeye devam ediyor. Yakında bunun kullanım onayını almayı planlıyoruz” dedi.

“FORMÜLASYONU DEĞİŞTİRDİK”

Şahin, “Bizim ilk formülasyonumuzda bu aşıların eksi 80 santigrat derecede saklanması ve taşınması gerekiyordu. Fakat şu an formülü değiştirdik ve bu henüz onaylanmadı ama eğer onaylanırsa aşılarımızı 2 ile 8 derecede tam 6 ay boyunca saklayabileceğiz” dedi. Şahin, 6 ay boyunca bu ısıda aşının etkisini yitirmeden saklanabileceğini duyurdu.

Öte yandan aynı etkinlikte açıklamalarda bulunan Uğur Şahin, “Bizim ekiplerimiz aşının üretimini artırarak harika bir iş yaptı ve şu an 3 milyar doza doğru ulaşıyoruz. Çok fazla teknik sorun yaşamadığımız ve teslimat takviminde bir sıkıntı olmadığı için çok mutluyuz” dedi. Şahin, daha önce 2021 yılı için 2.5 milyar doz hedef belirlemişti.

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