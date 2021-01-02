Ukrayna: Çin aşısı işe yaramazsa paramız iade edilecek

Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Lyaşko yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Ukrayna, Çinli Sinovac şirketi ile anlaşmasını yaptı ve ücretini ödedi. Aşının başarısız olması durumunda paramızı geri alacağız.

* 1 milyon 900 bin dozluk ilk siparişin ücreti 2020 bütçesinden ödendi. Kalan siparişler ise 2021 bütçesinden karşılanacak. AstraZeneca ile aşı görüşmelerimiz de devam ediyor.

* Teslim alacağımız aşı, bazı vatandaşlar için ücretsiz olacak. Ancak aşılar serbest piyasaya düşerse buna bir yorum yapamayız.

* Covid-19 aşısı, salgından korunmanın tek yolu. Şubat sonu, Mart başı gibi aşıyı teslim almayı planlıyoruz.

8 MİLYON UKRAYNALI İÇİN 16 MİLYON DOZ AŞI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ukrayna hükümeti tarafından aşıya yönelik yapılan açıklamada, Covid-19 Aşısı Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından kendilerine 8 milyon Ukraynalının aşı ihtiyacının karşılanması için 16 milyon doz aşının teslim edileceğini duyurmuştu.

Ukrayna'da son açıklanan verilere göre, 24 saat içinde 5 bin 38 Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 1 milyon 69 bin 517'ye yükseldi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 51 hayatını kaybettiği ülkede toplam vaka sayısı 18 bin 731'e yükseldi. (İHA)



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