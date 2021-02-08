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Ukrayna’da kar hayatı felç etti: Sıcaklık eksi 14’e kadar düştü

Ukrayna’da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve eksi 14 dereceye düşen hava sıcaklığı hayatı durma noktasına getirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:55, 08/02/2021
Haberler Dünya
Ukrayna’da kar hayatı felç etti: Sıcaklık eksi 14’e kadar düştü

Ukrayna'da Odessa bölgesinde 153, Mykolaiv bölgesinde 63, Kirovogradskiy'de 53 ve Kiev bölgesinde 4 olmak üzere toplam 273 yerleşim birimi elektriksiz kaldı.

Toplu taşıtlarda aksaklıklar yaşandı, tramvaylar hizmet veremez hale geldi. Dolmuşlar ise gecikmeli olarak duraklara yolcu taşımaya devam ediyor. Hava durumunu fırsata çeviren taksi operatörleri fiyatları 2 katına çıkardı. Gece saatlerinden beri yollarda yapılan kar temizleme çalışmaları ise yetersiz kalıyor.

Yoğun kar yaşı altında olan başkent Kiev'deki Pabediy, Şevçenko, Goloseyevskiy ve Lesi Ukrainki caddelerinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

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kar yağışı trafik Ukrayna
Yayınlanma Tarihi:15:54,