Ukrayna’dan mutasyona karşı 4 ülkeye PCR testi şartı

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde Delta mutasyonunun yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Rusya, Hindistan, İngiltere ve Portekiz vatandaşlarının Ukrayna'ya gelmesi halinde, son 48 saat içerisinde yapılmış PCR test sonucu talep edeceklerini, bu belgeyi gösteremeyenlerin ülkeye alınmayacağını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı İgor Kuzin tarafından yapıldı ve 25 Haziran'dan itibaren prosedürün ülke genelinde uygulamaya başlayacağını duyurdu.

İLK VAKALAR TESPİT EDİLDİ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise virüsün Delta mutasyonunun ülkede ilk defa bir anne ve çocuğunda olmak üzere 2 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 24 saatlik corona virüsü verilerine göre, ülke genelinde 937 kişinin testi pozitif çıkarken, 2 bin 471 kişinin iyileştiği bildirildi. 559 kişi hastaneye kaldırılırken 58 vatandaşın ise hayatını kaybettiği açıklandı.